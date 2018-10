Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - In Gallin im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde am Wochenende Kupfer im Wert von etwa 150 000 Euro auf dem Gelände eines Logistik-Unternehmens gestohlen. Die unbekannten Täter hatten ein Loch in den Zaun geschnitten und mehrere Kilometer Kupferkabel von einer Rolle abgewickelt, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Das gestohlene Kabel hat ein Gewicht von mehreren Tonnen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.