Zwei Männer nach Drogenrazzia in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Nach einer Drogenrazzia in Fulda sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich um einen 30-Jährigen und seinen 22-jährigen Komplizen. Bei den Ermittlungen gelang den Beamten einer der größten Drogenfunde in Osthessen in den vergangenen Jahren.

Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum mit größeren Mengen Amphetamin, Haschisch und Marihuana gehandelt zu haben. Den 22-Jährigen nahmen die Beamten am Mittwochnachmittag in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) fest, als er gerade dabei war, Drogen auszuliefern. Er hatte nach Angaben der Polizei 14 Kilogramm Amphetamin in seinem Auto versteckt. Kurz darauf wurde auch der 30-Jährige festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer.

Im Anschluss durchsuchten die Beamten insgesamt drei Wohnungen im Landkreis Fulda. Dabei stellten sie in einer Wohnung im Eichenzeller Ortsteil Rothemann weitere zwei Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Haschisch, geringe Mengen Marihuana und Kokain sowie mehrere Kilogramm an Rohstoffen und Chemikalien zur Drogenherstellung sicher.

Bereits am 25. April fanden die Ermittler bei einem 29-Jährigen aus Fulda 21 Kilogramm Amphetamin und vier Kilogramm Marihuana. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, an dieser Tat beteiligt gewesen zu sein. Das bei den Ermittlungen insgesamt sichergestellte Rauschgift und die zur Drogenherstellung aufgefundenen Materialien hätten im Straßenverkauf laut Polizei bis zu 500 000 Euro erzielt.