Polizei warnt vor erhöhter Gefahr von Wohnungseinbrüchen

Fulda/Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit der Winterzeit steigt wieder die Gefahr von Wohnungseinbrüchen. "Da es in der sogenannten dunklen Jahreszeit auch am Nachmittag und in den Morgenstunden dunkel ist, wenn die Bewohner bereits unterwegs sind, nutzen die Einbrecher gerne diese Zeit für ihre Taten", warnt ein Sprecher des Hessischen Landeskriminalamtes in Wiesbaden. Gekippte Fenster seien geradezu eine Einladung für Einbrecher. "Wir raten daher Wohnungs- und Hausbesitzern, Fenster und Türen gut zu sichern. Denn überwinden Einbrecher ein Hindernis nicht innerhalb weniger Sekunden, brechen sie ihr Vorhaben in aller Regel ab", erklärt er.

Nach anhaltend intensiver Aufklärungsarbeit beobachtet das LKA: "Die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchsdiebstahls zu werden, wird in der Bevölkerung zunehmend stärker wahrgenommen." Die Bürger seien sensibilisiert, sagt auch beispielsweise der in Fulda zuständige Präventionsexperte beim Polizeipräsidium Osthessen, Christoph Auth.

Die Informationsstellen in Hessen zählten im Jahr 2017 mehr als 8300 Beratungen. Mittlerweile sei nur noch knapp jeder zweite Einbruchsversuch erfolgreich. Die Fallzahlen der Einbrüche gingen zudem im Jahr 2017 um rund 20 Prozent auf knapp 8300 zurück. Auch laut Bundeskriminalamt besteht die größte Gefahr in den Wintermonaten.