Polizei schnappt mutmaßliche Drogendealer

Ebersburg (dpa) - Zwei mutmaßliche Drogenhändler sind der Polizei in Osthessen und im nördlichen Bayern ins Netz gegangen. Ein 32-Jähriger aus Ebersburg im Kreis Fulda und sein 45 Jahre alter mutmaßlicher Komplize aus dem unterfränkischen Kreis Rhön-Grabfeld kamen in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda am Montag mitteilte. Die Beamten schnappten auch einen 42-jährigen mutmaßlichen Drogenkurier aus dem unterfränkischen Kreis Bad Kissingen, setzten ihn aber wieder auf freien Fuß.

Bei der Durchsuchung von Räumlichkeiten des 32-Jährigen in Ebersburg fanden die Polizisten einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld mutmaßlich aus dem Drogenhandel und einen Elektroschocker. Insgesamt wurden bei den Ermittlungen fast 1500 Gramm Amphetamine sichergestellt, die mehr als 14 000 Euro Erlös gebracht hätten.