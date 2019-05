Nach Drohung mit Softairwaffe: Betrunkener Mann festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Bundespolizisten haben im Bahnhof Fulda einen betrunkenen 23-Jährigen wegen einer Softairwaffe festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte er die Druckluftpistole am Dienstag einem 33-Jährigen in einem Imbiss an den Kopf gehalten. Sie habe "täuschend echt" ausgehen. Die beiden Männer hatten sich laut Zeugenaussagen im Vorfeld gestritten. Der 23-Jährige sei schließlich zu seiner Lebensgefährtin geflüchtet und habe die Waffe im Kinderwagen seiner drei Monate alten Tochter versteckt. Die Polizei nahm ihn kurz darauf im Bahnhof fest und brachte ihn aufs Revier. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Promillewert von 1,3. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der 23-Jährige kam wieder frei.