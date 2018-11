Mutmaßlicher Räuber: Festnahme drei Monate nach Überfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda/Jülich (dpa/lhe) - Gut drei Monate nach einem Überfall auf einen Mann in Fulda hat die Polizei den mutmaßlichen Räuber festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft in Fulda am Montag mitteilte, kam der 34-Jährige in Untersuchungshaft. Es soll Anfang August in einem Parkhaus in der Innenstadt einen 38 Jahre alte Mann mit einem Messer bedroht und von ihm Geld und Wertgegenstände verlangt haben. Weil Zeugen den Überfall beobachteten, flüchtete der Räuber ohne Beute und tauchte unter. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen bereits am vergangenen Donnerstag im nordrhein-westfälischen Jülich fest.