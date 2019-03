Mann hat 50 Schlangen bei sich in der Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Rund 50 Königspythons sind bei einem Mann in der Wohnung in Fulda gefunden worden. Vier der Schlangen waren bereits verendet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus dem Umfeld des 32-Jährigen sei ein Hinweis eingegangen, sagte ein Sprecher. Die Schlangen seien bei der Durchsuchung am Dienstag in "desolater Verfassung" gewesen. Die Tiere wurden laut Polizei unterernährt und unterkühlt in mehreren Boxen aufbewahrt. Gegen den Mann werde nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die noch lebenden Schlangen wurden in eine Auffangstation für Wildtiere gebracht.