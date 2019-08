Geldautomat gesprengt: Polizei sucht nach Tätern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Fulda gesprengt und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Laut Polizeibericht beobachteten Zeugen in der Nacht zum Freitag, wie zwei Männer aus der Sparkassenfiliale im Stadtteil Bronnzell flohen und im Auto davonfuhren. Die alarmierte Polizei stellte daraufhin fest, dass ein Geldautomat des Kreditinstitutes gezielt aufgesprengt und mehrere Geldkassetten entwendet worden waren. Zum Wert des Raubguts konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief zunächst erfolglos, die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.