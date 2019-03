Einbrecher machen Krach: Polizeihund verhindert Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Weil sie zu viel Lärm gemacht haben, sind zwei Männer in Fulda bei dem Versuch ertappt worden, in ein Schmuckgeschäft einzubrechen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatte ein Anwohner die Einbrecher in der Nacht zu Montag gehört und die Polizei verständigt. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Männer noch vor Ort festnehmen, hieß es.

Dabei hatten die Polizisten tierische Unterstützung: Polizeihund Cisco habe einen der Tatverdächtigen an der Flucht gehindert und "dingfest gemacht", hieß es. Die mutmaßlichen Täter, ein 65-Jähriger sowie sein 57-jähriger Komplize, wurden bei der Festnahme ebenso wie ein Polizist leicht verletzt. Die Polizei schätzt den bei dem versuchten Einbruch entstandenen Schaden auf 2000 Euro.