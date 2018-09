52-Jähriger von drei jungen Männern zusammengeschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Drei jugendliche Angreifer haben einen 52-jährigen Mann vor einer Disco in Fulda zusammengeschlagen. Mit schweren Verletzungen, unter anderem am Kopf, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war es in der Diskothek aus zunächst unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Als der 52-Jährige die Disco gegen 4.00 Uhr verließ, folgten ihm die jungen Männer und schlugen und traten auf ihn ein. Nach einem Tritt ins Gesicht verlor das Opfer das Bewusstsein. Daraufhin flohen die Täter. Die Polizei sucht nach Zeugen des Angriffs.