Zwei Koffer randvoll mit Marihuana

Füssen (dpa/lby) - Zwei mit Marihuana prall gefüllte Koffer hat ein Mann auf der Autobahn 7 bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) dabei gehabt. Die Polizei entdeckte das Rauschgift bei einer Kontrolle im Kofferraum seines Autos, wie sie am Dienstag mitteilte. Rund 20 Kilogramm brachte das Gras auf die Waage. Der 42-Jährige stand auch noch selbst unter Drogeneinfluss. Die Beamten nahmen den Mann am vergangenen Sonntag fest, er sitzt nun in Untersuchungshaft.