Suche nach Rebecca: Ermittler suchen weiter relevante Spur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca entscheidet die Mordkommission am Freitag, wo die Suche weiter geht. "Etwas Genaues können wir dazu noch nicht sagen", erklärte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Beamten hatten am Donnerstag an der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) und an Landstraßen nach Spuren gesucht. Am Scharmützelsee in Brandenburg durchkämmten Polizisten mit Spürhunden das Gelände - ohne Erfolg. Rebecca war vor mehr als einem Monat, am 18. Februar, verschwunden. Die Mordkommission geht davon aus, dass sie getötet wurde. Der Schwager von Rebecca sitzt als Verdächtiger in Untersuchungshaft.