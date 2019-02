Rentner geht mit Gewehr auf Vertreter los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürstenwalde (dpa/bb) - Ein betrunkener Rentner hat den Vertreter eines Telefonanbieters in Fürstenwalde im Kreis Oder-Spree mit einem nicht mehr schussfähigen Gewehr ins Feld schlagen wollen. Der 69-Jährige sprach erst friedlich mit dem Vertreter, der ihn aber nicht von einem Kauf überzeugen konnte, berichtete die Polizei am Sonntag. Dann sah der Mann, dass der Telefon-Werber bei seinem Nachbarn war. Er nahm ein Deko-Gewehr von der Wand, ging in die offenstehende Wohnung des Nachbarn und forderte den Vertreter auf, das Weite zu suchen. Dann ging er zurück, stellte das Gewehr ab und hielt ein Schwätzchen mit Nachbarinnen. Der Rentner hatte laut Polizei 2,4 Promille Alkohol intus. Seine Deko-Waffen wurden sichergestellt. Der Vorfall hatte sich bereits am Freitag ereignet.