Schussgeräusche und Leuchtrakete führen zu Polizeieinsatz

Friedrichroda (dpa/th) - Wegen lauter Schussgeräusche und einer abgefeuerten Leuchtrakete haben Anwohner in Friedrichroda die Polizei alarmiert. Bei ihren Ermittlungen fanden Beamte am Mittwochabend in der Wohnung einer 26-Jährigen schließlich eine Schreckschusspistole mit Munition sowie eine Luftdruckpistole, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In der Wohnung waren zu dem Zeitpunkt fünf Menschen im Alter zwischen 18 und 33 Jahren. Die Mieterin, der die Schreckschusswaffe laut Polizei gehört, und der 20 Jahre alte Besitzer der Luftdruckpistole müssen nun vermutlich ein Bußgeld zahlen. Die Rakete hätte nicht abgefeuert werden dürfen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch werde wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.