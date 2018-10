Sieben Verletzte nach Schlägerei vor Gaststätte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freudenstadt (dpa/lsw) - Bei einer Schlägerei vor einer Gaststätte in Freudenstadt sind in der Nacht zum Samstag sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Türsteher drei Männern den Einlass ins Lokal verwehrt. Darüber kam es zum Streit mit Handgreiflichkeiten und Pfefferspray. Einige Gäste bekamen wegen der in die Gaststätte hineinziehenden Pfefferwolke Atembeschwerden. Drei Beteiligte waren betrunken. Es wurden Werte zwischen 0,8 und 1,9 Promille gemessen, so die Polizei.