Verdächtiger nach Schüssen auf 41-Jährigen in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Knapp ein Jahr nach Schüssen auf einen 41-Jährigen in Freiburg ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Der 31-Jährige soll Ende Juli 2018 zwei Schüsse abgegeben haben, von denen einer den 41 Jahre alten Mann schwer verletzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Ermittlungen nach hatten sich die beiden Männer zuvor gestritten - mutmaßlich wegen Drogengeschäften. Ein Richter erließ in der vergangenen Woche Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Verdächtigen. Der Mann war bereits im Mai wegen anderer Vorwürfe festgenommen worden.