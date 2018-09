Mehr als 15 Jahre alter Mordfall vor der Aufklärung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Mehr als 15 Jahre nach der Entführung und Ermordung einer Reinigungsfrau in Bad Krozingen bei Freiburg steht der Fall offenbar vor der Aufklärung. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen bei einer Pressekonferenz heute in Freiburg Einzelheiten nennen. Die 57 Jahre alte Frau war am 17. Januar 2003 in Bad Krozingen entführt worden. Im März 2003 war sie einige Kilometer entfernt in einem Waldstück bei Ehrenkirchen ermordet aufgefunden worden.

Die Frau, die aus Karlsruhe stammte, arbeitete in Bad Krozingen in einer Klinik als Reinigungskraft. Sie war nach Dienstende auf der Straße vor der Klinik in einen Kleinwagen gezerrt worden. Der Fall war bislang nicht aufgeklärt worden.

Die Polizei war in den vergangenen Jahren eigenen Angaben zufolge mehreren hundert Hinweisen nachgegangen, jedoch ohne Erfolg. Auch ein Massen-Gentest, bei dem von mehr als 900 Männern in der Region Speichelproben genommen wurden, sowie eine Fahndung 2003 in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hatte die Ermittler nicht auf die entscheidende Spur gebracht.