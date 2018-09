Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Der im Fall der jahrelang verschwundenen Maria H. aus Freiburg international gesuchte Bernhard Haase ist in Italien festgenommen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mit. Dem aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen stammenden Mann wird vorgeworfen, im Mai 2013 mit dem damals 13 Jahre alten Mädchen verschwunden zu sein.