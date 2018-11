Anklage gegen Ehemann nach tödlichem Streit in Freiburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Ehestreit, bei dem eine 62-Jährige ums Leben gekommen ist, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ehemann erhoben. Dem 68-Jährigen werde Totschlag zur Last gelegt, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Er habe im Streit mehrfach und kraftvoll mit einer Flasche und einem Glaskrug auf seine Frau eingeschlagen. Sie starb noch am Tatort. Die Tat ereignete sich im Juli in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Freiburg. Der Mann hat die Tat gestanden, er ist seither in Untersuchungshaft. Nachbarn hatten den lautstarken Streit gehört und die Polizei alarmiert.

Bei dem 68-Jährigen war den Angaben zufolge im März eine schwere Krankheit diagnostiziert worden. Dies habe bei dem Ehepaar zu Spannungen und Streit geführt. Dieser sei schließlich eskaliert. Das Landgericht Freiburg prüft nun die Anklage. Ob und wann es zum Prozess kommt, steht nach Angaben eines Sprechers noch nicht fest.