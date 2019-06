Rentner als mutmaßlicher Brandstifter ermittelt: U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Die Polizei hat in Freiberg einen 71 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Er steht im Verdacht, zuletzt am vergangenen Dienstag im Freiberger Fürstenwald Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Zudem wird er weiterer Brandstiftungen am 30. April dieses Jahres und am 15. August 2018 verdächtigt. Unklar ist noch, ob er auch für weitere Brände in dem Gebiet verantwortlich ist. Gegen den Rentner erging Haftbefehl, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Laut Polizei hatte es in den vergangenen vier Jahren in dem Waldstück immer wieder gebrannt. "Die Brände beschränkten sich größtenteils auf Holzstapel, Gebüsch und Waldboden. Oftmals konnte der zügige Löscheinsatz der Feuerwehren große Brände verhindern", hieß es. Der Gesamtschaden sei nicht abschließend zu beziffern, nach Schätzungen seien es aber einige Zehntausend Euro. Ins Visier der Ermittler geriet der Mann erstmals, als er an Brandorten gesehen wurde.