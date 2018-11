Reisende und Zugbegleiterin sexuell belästigt und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Zwei Männer haben in einem Zug in Sachsen weibliche Reisende und die Zugbegleiterin sexuell belästigt. Zudem hätten die beiden 22 und 31 Jahre alten Männer die Reisenden in der Bahn von Chemnitz nach Freiberg mit Reizgas verletzt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die beiden alkoholisierten Männer hatten in der Nacht zu Sonntag zunächst zwei Frauen belästigt. Als die Zugbegleiterin diesen zu Hilfe kam, wurde sie von einem der Männer am Kopf festgehalten und gegen ihren Willen auf die Stirn geküsst. Anschließend versprühte einer der Männer Reizgas in der Bahn. In Freiberg wurden die Beschuldigten von der Bundespolizei festgenommen.