Frechen (dpa/lnw) - Eine 27 Jahre alte Frau hat einen 55-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die mutmaßliche Täterin wurde kurz nach der Tat am späten Dienstagnachmittag in Frechen festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Warum die Verdächtige auf den Mann eingestochen hat, sei noch unklar, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Der Mann schwebte am Tag nach der Tat nicht mehr in Lebensgefahr.