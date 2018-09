Polizisten nehmen mutmaßlichen Autodieb fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Bundespolizisten haben in Frankfurt (Oder) einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Dabei wurde ein gestohlenes Auto sichergestellt. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Demnach stoppten die Beamten den Geländewagen mit polnischen Kennzeichen in der Nacht zu Donnerstag. Der 30-jährige Fahrer konnte keine Fahrzeugpapiere vorlegen und betrieb das Auto mit einem Nachschlüssel. Die angebrachten Kennzeichen wurden für ein anderes Auto ausgegeben. Die Beamten fanden im Kofferraum die Original-Kennzeichen und leiteten gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein.