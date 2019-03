Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt(Oder) (dpa/bb) - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag acht Autos in Frankfurt(Oder) geknackt und Brillen und mobile Navis gestohlen. Die Wagen verschiedener Marken parkten in den Straßen Juri-Gagarin-Ring, Alexej-Leenow-Straße und Luckauer Straße, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Höhe des Schadens ließ sich zunächst nicht feststellen.