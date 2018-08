Angriff auf Club: Betreiber entschuldigt sich bei Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Nach einem gewaltsamen Angriff auf einen Club in Frankfurt (Oder) hat der Betreiber Dirk Schöbe seine Vorwürfe gegen die Polizei zurückgenommen. Schöbe hatte in einem Radio-Interview erklärt, er habe in der Nacht zum Sonntag bei seinen Notrufen bei der Polizei eine Viertelstunde lang in einer Warteschleife gehangen und der erste Streifenwagen sei erst nach einer halben Stunde erschienen. "Ich muss mich für diese Vorwürfe bei der Polizei entschuldigen", sagte Schöbe am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Unser Zeitgefühl hat sich offenbar in dieser Stresssituation völlig verschoben."

Zwei 20 und 22 Jahre alte Flüchtlinge waren nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag mit einem deutschen Clubgast in Streit geraten. Als sich die Auseinandersetzung vor dem Club fortsetzte, seien weitere Flüchtlinge hinzu gekommen und hätten mit Stangen auf Fenster und Türen des Clubs eingeschlagen, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand.