Zwei Brüder nach Messerangriff Haftrichter vorgeführt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff auf einen 27-Jährigen in der Frankfurter Innenstadt sind die zwei mutmaßlichen Täter dem Haftrichter vorgeführt worden. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Zunächst war das Ergebnis der Vorführung noch unklar. Die 16 und 18 Jahre alten Brüder sollen einen 27 Jahre alten Mann in der Nacht zu Sonntag mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper schwer verletzt haben.

Der Streit zwischen den drei Männern war gegen 3.00 Uhr morgens entbrannt. Wie die Sprecherin sagte, geht die Polizei ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass sich die mutmaßlichen Täter und das Opfer vorher nicht gekannt haben. Es gebe "kein wirkliches Tatmotiv", im Streit hätten sich die Männer aufgestachelt. Die Brüder waren in der Nacht kurz nach der Tat geflohen, als sich Passanten einmischten. Wenig später konnte die Polizei sie jedoch festnehmen.