Zoll stellt auf Messen erneut Produktfälschungen sicher

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zöllner haben auf zwei Messen in Frankfurt erneut massenhaft gefälschte Produkte aus dem Verkehr gezogen. Bei der Dekoartikel-Ausstellung Christmasworld stellten die Beamten 261 mutmaßliche Plagiate sicher, bei der Büromesse Paperworld waren es 240. Die meisten der nachgemachten Büroartikel, Druckerkartuschen, Kataloge und Lichtschlagen stammten dabei aus China und Russland, wie das Hauptzollamt in Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt mussten die betroffenen Aussteller Sicherheitsleistungen von mehr als 40 000 Euro hinterlegen. Beide Messen endeten am Dienstag.