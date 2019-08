Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Suche nach dem Häftling, der aus einem Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim geflohen ist, dauerte nach Angaben der Polizei auch am Freitag an. Der Mann war über einen mehr als fünf Meter hohen Zaun geklettert. Er saß nach Angaben der Ermittler wegen eines Drogendelikts hinter Gittern. Bei seiner Flucht am Donnerstag soll er mit Gefängniskleidung bestehend aus einem roten Hemd und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein.