30. November 2018 14:56 Kriminalität - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Steinwürfen auf eine Straßenbahn am frühen Freitagmorgen in Frankfurt ist der Fahrer verletzt worden. Er habe ein Knalltrauma erlitten, teilte die Polizei mit. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Von den beiden Tätern fehlte zunächst jede Spur. Direkt nach den Steinwürfen im Stadtteil Nied hielt die Straßenbahn der Linie 11 an. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.