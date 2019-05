Spaziergänger im Park mit Stock verprügelt: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Spaziergang durch einen Park in Frankfurt mit einem Schlagstock geprügelt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige sei wegen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach den ersten Ermittlungen war er am Donnerstagabend mit einem flüchtigen Bekannten durch einen Park im Stadtteil Höchst geschlendert, als die beiden aus unerfindlichen Gründen in Streit gerieten. Der andere zog einen Schlagstock und hieb auf den 34-Jährigen ein. Dann flüchtete er. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.