Schläge am Westbahnhof Frankfurt: Zeugen gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei sucht mit einer Fernsehfahndung nach Zeugen für ein Gewaltverbrechen, das sich im April 2017 am Bahnhof Frankfurt/Main West zugetragen hat. In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" stellt die Polizei am kommenden Mittwochabend den bisherigen Ermittlungsstand vor. Ein unbekannter Täter hatte auf dem Bahnsteig einem anderen Fahrgast ins Gesicht geschlagen. Das Opfer stürzte und erlitt dabei ein Schädelhirntrauma mit bleibenden Schäden. Der Täter soll sich anschließend in die S-Bahnlinie 4 begeben haben und in Frankfurt-Rödelheim ausgestiegen sein.

Die Ermittler erhoffen sich vor allem durch die Ausstrahlung von Videoaufzeichnungen wichtige Hinweise zur Identität des Mannes. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat für Tipps, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung von 1500 Euro ausgesetzt.