Radler attackiert Polizeistreife mit Flaschen

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer hat in Frankfurt zwei Streifenwagen der Polizei mit Flaschen attackiert. Binnen fünf Minuten schmiss er mit einer Flasche die Heckscheibe eines Wagens ein und warf eine weitere Flasche in die Windschutzscheibe eines Autos, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der zweiten Attacke in der Nacht zum Samstag gegen die Polizisten riss die Scheibe. Scherben der Flasche hätten fast einen einsteigenden Beamten getroffen.

Kurze Zeit später konnte der aggressive Fahrer gestellt werden. Warum er Flaschen auf die Streifenwagen warf, ist unklar. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Mann sei den Beamten wegen Sachbeschädigungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.