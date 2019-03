Nach Brandserie bei Holzbauten beginnt Wiederaufbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere Holzbauten waren in Frankfurt in Flammen aufgegangen, nun beginnt nach und nach der Wiederaufbau. Zuerst werden noch im März die komplizierten Arbeiten an einem chinesischen Wasserpavillon im Bethmannpark beginnen, wie der Leiter des Grünflächenamtes, Stephan Heldmann, sagte. Dazu reisten eigens Handwerker aus China an. Der abgebrannte Goetheturm soll ab der zweiten Jahreshälfte neu erstehen.

Der 43 Meter hohe Holzturm war der spektakulärste Fall in einer ganzen Reihe von Brandstiftungen an Holzgebäuden, die sich im Jahr 2017 ereignete. Möglichst originalgetreu soll das Frankfurter Wahrzeichen im Stadtwald neu errichtet werden und Mitte 2020 nach sieben bis acht Monaten Bauzeit fertig sein, wie ein Sprecher des Baudezernats sagte. Auf einem Spendenkonto seien inzwischen 162 000 Euro eingegangen.

Im Frühjahr 2017 war auch ein Pavillon im Koreanischen Garten des Güntersburgparks abgebrannt, auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Wann hier der Wiederaufbau beginnen könne, sei noch unklar, sagte Heldmann. Der chinesische Pavillon, der im Juni 2017 abgebrannt war, soll in etwa fünf Monaten fertig sein.

Die Ermittlungen wegen der Brandstiftungen dauern an, es gebe aber keine neuen Hinweise, sagte Polizeisprecherin Isabell Neumann. "Einen richtigen Beweis für eine Serientat haben wir nicht", sagte Neumann. Jedoch gebe es einige Gemeinsamkeiten zwischen diesen und weiteren Vorfällen: Immer handelte es sich um Holzobjekte, immer um ähnliche Tatzeiten. "Daher halten wir einen Zusammenhang für gut möglich."