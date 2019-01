Nach bewaffnetem Überfall auf Spielhalle: Zeugen gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag eine Spielhalle in Frankfurt am Main überfallen und Bargeld erbeutet. Dabei habe der Täter einen Mitarbeiter mit einer augenscheinlich echten Schusswaffe bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Der Angestellte öffnete daraufhin die Kasse, so dass der Räuber an das darin befindliche Geld gelangte. Wie hoch seine Beute ist, konnte die Polizei am Dienstag nicht sagen. Anschließend flüchtete der Täter über die Hanauer Landstraße in Richtung Schwedlerstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls.