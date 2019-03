Mindestlohn-Kontrolle in Frankfurt: Fälle werden untersucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Kontrolle des Zolls zu Mindestlöhnen sind in Frankfurt 68 Firmen des Einzelhandels und Gaststätten überprüft worden. Wie das Hauptzollamt Frankfurt am Mittwoch mitteilte, wurden am Samstag 123 Arbeitnehmer befragt. In sechs Fällen könnten Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten worden sein. Ermittlungsverfahren seien aber bislang nicht eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts. Die Auswertungen dauerten an. Die Kontrollen fanden im Rahmen einer bundesweiten Mindestlohnprüfung der Zollämter statt.

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 9,19 Euro pro Stunde. Arbeitgeber sind je nach Branche und Beschäftigungsverhältnis dazu verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu dokumentieren, wie der Zoll erklärte. Zusammen mit den Lohnabrechnungen können die Kontrolleure abgleichen, ob der Mindestlohn erreicht oder unterschritten wurde.