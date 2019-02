Messerstich und Tritte: drei Verletzte in Vergnügungsviertel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Gewaltdelikten im Frankfurter Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen sind am Wochenende drei Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag mit einem Messer attackiert und musste danach ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Tat geschah den Angaben zufolge während eines Zusammenstoßes zweier Gruppen - zwei 18-Jährige wurden festgenommen.

In der Nacht zu Sonntag griff den Angaben zufolge eine sechsköpfige Männergruppe im Alter von 19 bis 21 Jahren zwei Männer (42,44) an. Einem der beiden älteren Männer wurde am Boden liegend mehrmals auf den Kopf getreten, auch der andere mit Schlägen verletzt. Die Polizei habe die Täter festgenommen und so Schlimmeres verhindert. Ermittelt werde in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung.