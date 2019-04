Mehrere Frauen in Frankfurt sexuell belästigt

08. April 2019 16:40 Kriminalität - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mindestens elf Frauen sind im Frankfurter Stadtgebiet in den vergangenen Wochen sexuell belästigt oder genötigt worden. Die Kriminalpolizei ermittele wegen sexueller Belästigung, Nötigung und exhibitionistischer Handlungen, teilte die Polizei am Montag mit. Aufgrund der Täterbeschreibung und der sehr ähnlichen Vorgehensweise gehen die Ermittler davon aus, dass die Fälle miteinander zusammenhängen. Einige der Taten wurden am gleichen Abend verübt.

Zu den bereits bekannten acht Fällen seien in den vergangenen Tagen noch drei weitere gemeldet worden. Bei den zuletzt bekanntgewordenen Übergriffen seien die Frauen jeweils spätabends unvermittelt von hinten angegangen und unsittlich berührt worden. Bei dem Täter habe es sich in allen elf Fällen um einen 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann in dunkler Kleidung und mit Kapuzenpullover gehandelt.