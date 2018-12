Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - In einer Obdachlosenunterkunft in Frankfurt ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind die Hintergründe der Tat noch völlig unklar. Auch zum Tathergang oder der Frage nach einer Tatwaffe äußerte sich der Sprecher am Donnerstagmorgen zunächst nicht. Das Opfer sei offenbar ein Bewohner des Obdachlosenheims im Ostpark gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt.