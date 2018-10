Mann bei Messerstecherei in Frankfurt am Kopf verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Messerstecherei in Frankfurt hat ein 32 Jahre alter Mann eine Stichverletzung am Kopf erlitten. Die Tat ereignete sich im Bahnhofsviertel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort waren vier Männer vor einer Hilfseinrichtung für Drogenabhängige in Streit geraten. Die Situation eskalierte und führte zu der Messerattacke, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Kurz darauf nahmen Beamte am Dienstag einen 19 Jahre alten Mann fest, der an dem Streit beteiligt war. Der mutmaßliche Messerstecher sei aber zusammen mit einem Komplizen noch immer auf der Flucht, hieß es. Die Polizei fahndet nach den Männern und hofft auf Hilfe von Zeugen.