Junger Mann mit Messer angegriffen: Schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Party in Frankfurt ist ein 18-Jähriger mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter im Alter von 17 Jahren sei einen Tag später festgenommen worden, er werde dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden waren bei der Geburtstagsfeier am späten Samstagabend in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Sachsenhausen in Streit geraten, dabei zückte der 17-Jährige das Messer und stach zu. Nach der Tat flüchtete er, die Polizei konnte ihn jedoch ermitteln.