Für Ersatzverkehr eingeplante Busse vorübergehend lahmgelegt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sind mehrere Busse, die für den Schienenersatzverkehr der U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U8 eingesetzt werden sollten, fahrunfähig gemacht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben bisher nicht bekannte Täter in der Nacht zu Montag an 18 Bussen Bauteile entfernt, die den Stromkreislauf der Busse sichern. Die auf einem Gelände an der Eissporthalle geparkten Busse sollten für den am Montag beginnenden Ersatzverkehr vom Südbahnhof bis nördlich von Heddernheim eingesetzt werden. Die meistbefahrene U-Bahn-Strecke Frankfurts ist während der Sommerferien gesperrt.

Weil der entstandene Schaden auf weniger als 300 Euro geschätzt wird, geht die Polizei davon aus, dass es den Tätern nur um die Beschädigung der Busse ging. Die sogenannten Batterietrennschalter seien lediglich je etwa 15 Euro wert, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Da insgesamt 25 Busse auf einem Gelände neben der Eissporthalle abgestellt waren, geht die Polizei davon aus, dass auch den anderen sieben Bussen die Batterietrennschalter ausgebaut werden sollten. Weil die Busse aber sehr dicht geparkt waren, seien die Täter mutmaßlich nicht an die Bauteile herangekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Schienenersatzverkehr, hieß es, läuft aber wie geplant, die Busse seien wieder repariert worden.