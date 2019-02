Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 32 Jahre alte Frau ist in Frankfurt unter noch unbekannten Umständen an einer Straße getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelt es sich bei der Tatwaffe vermutlich um ein Messer. Wer die Frau am Sonntagabend an der Franz-Rücker-Allee tötete, konnten die Behörden noch nicht sagen. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.