Frau in Frankfurt getötet: 35-Jähriger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Tötung einer 32 Jahre alten Frau in Frankfurt hat die Polizei einen Mann festgenommen. Bei dem 35-Jährigen handele es sich vermutlich um den Ex-Freund der Frau, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Er sei in der vergangenen Nacht in seiner Wohnung festgenommen worden. Im Laufe des Tages sollte er vernommen werden. Die 32-Jährige war am Sonntagabend bei einem Messerangriff in einer Hofeinfahrt tödlich verletzt worden. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar.