Frau angeschossen: Möglicherweise Beziehungsstreit

27. Februar 2019 06:45 Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt (dpa/lhe) - Eine Frau ist am Dienstagabend in Frankfurt auf offener Straße angeschossen worden. Sie sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nun werde wegen versuchter Tötung ermittelt.

Die Frau soll sich den Angaben zufolge zuvor mit dem mutmaßlichen Schützen, einem Mann, gestritten haben. Dieser erlitt bei dem Streit ebenfalls schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Hintergrund der Auseinandersetzung ist laut Polizei möglicherweise ein Beziehungsstreit.

Das genaue Alter der beiden Verletzten war zunächst unklar. Die Polizei gab das Alter der Frau mit Ende 20, das Alter des Mannes mit Ende 40 an. Auch weitere Details blieben zunächst offen. Am Mittwochmorgen sicherten die Ermittler noch Spuren am Tatort.