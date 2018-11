Feuer im Schrebergarten: Mann verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann hat sich beim Versuch, in seinem Schrebergarten in Frankfurt ein Feuer zu machen, schwere Brandverletzungen an der Hand und im Gesicht zugezogen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 47-Jährige Benzin benutzt, um das Feuer zu entfachen. Dabei sei es zu einer Verpuffung gekommen. Der Mann habe den Brand noch mit seiner Jacke gelöscht und danach versucht, mit seinem Auto in ein Krankenhaus zu fahren. Auf dem Weg musste er aufgrund der Schwere der Verletzungen aber anhalten. Der Bauarbeiter einer nahe gelegenen Baustelle kümmerte sich laut Polizei um den Mann und verständigte Rettungskräfte. Der Verletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden.