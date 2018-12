Festnahme in Kassel nach Tötung eines Obdachlosen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nur wenige Stunden nach der Tötung eines Mannes in einer Frankfurter Obdachlosenunterkunft hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Kassel gefasst. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den 29 Jahre alte Mann gestellt, der am (heutigen) Freitag dem Haftrichter in Kassel vorgeführt werden soll. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Mann bei einem Ladendiebstahl am Donnerstagnachmittag in Kassel erwischt und von der Polizei festgenommen. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann wegen der Tat in Frankfurt unter Verdacht steht. Sie fanden bei dem Verdächtigen daraufhin die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer.

In einer Obdachlosenunterkunft im Frankfurter Ostpark war in der Nacht zum Donnerstag ein Mann getötet worden. Ermittlungen der Polizei zufolge wurde der 59 Jahre alte Bewohner der Unterkunft bei einem Handgemenge so schwer verletzt, dass er nicht mehr wiederbelebt werden konnte. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren auch am Freitag noch unklar. Die Übernachtungsstätte im Ostpark ist die zentrale Hilfseinrichtung für Obdachlose in der Stadt und hat etwa 200 Schlafplätze.