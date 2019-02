Fahrerflucht bei fast jedem dritten Unfall

24. Februar 2019 08:31 Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt (dpa/lhe) - Es passiert jeden Tag: Fahrerflucht ist ein Massenphänomen. In Hessen bleibt bei fast jedem dritten Verkehrsunfall der Verursacher nicht stehen, sondern braust davon. "Die Zahlen steigen leider an", sagt der Leiter der Zentralen Ermittlung Unfallflucht bei der Polizei in Frankfurt, Jörg Lang.

Landesweit suchten fast 44 000 Verursacher laut Polizeistatistik 2017 das Weite, rund 120 Mal jeden Tag. Vor wenigen Jahren, etwa 2013 und 2014, lag die Zahl noch bei knapp unter 40 000.

In den allermeisten Fällen werden bei solchen Unfällen keine Menschen verletzt oder getötet, es bleibt beim Blechschaden. Der Parkrempler sei der Klassiker, sagt Lang. Viele versuchten, eine Fahrerflucht als Bagatelle zu verniedlichen. Die Strafe könne aber grundsätzlich erheblich sein.

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins, Jörg Elsner, plädiert dafür, dass der Gesetzgeber die strengen Regeln einer Unfallflucht ändert. Eine großzügige Nachmeldezeit müsse her, etwa 12 oder 24 Stunden. "Der Staat will das aber nicht. Er vermutet hinter jeder Fahrerflucht ein Alkoholdelikt."