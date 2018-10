Erneut Autos in Frankfurt angezündet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sind erneut geparkte Autos angezündet worden - dieses Mal brannten im Stadtteil Heddernheim zwei Kleintransporter völlig aus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand dabei ein Schaden von rund 35 000 Euro. Wer die beiden Fahrzeuge in der Nacht zum Montag in Brand gesetzt hat, war zunächst völlig unklar. Seit Monaten werden in der Stadt Autos angezündet. Erst in der Nacht zum Samstag waren im Stadtteil Niederursel zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen.