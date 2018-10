Eintracht-Fans rauben italienischen Fan nach Spiel aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Fußballspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom ist es im Frankfurter Bahnhofsviertel zu einem Raubüberfall gekommen. Vier Anhänger der Eintracht überfielen am Donnerstagabend einen italienischen Fan, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Freitag sagte. Dabei seien dem Anhänger von Lazio Rom mehrere Fanutensilien gestohlen worden, unter anderem ein Rucksack. Die Polizei habe wenig später alle vier Tatverdächtigen vor dem Hauptbahnhof festgenommen. Eintracht Frankfurt hatte das Spiel in der Europa League am Donnerstagabend überraschend souverän mit 4:1 gewonnen.