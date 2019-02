Drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gleich drei mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei in Hessen dingfest gemacht. In Kassel nahm die Kriminalpolizei am Donnerstag einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, wie sie am Freitag mitteilte. In der Wohnung des mutmaßlichen Dealers seien unter anderem 5000 Ecstasy-Pillen, 3,4 Kilogramm Marihuana, 380 Gramm Haschisch, verschiedene Streckmittel, Bargeld und eine Schreckschusswaffe beschlagnahmt worden. Gegen den Mann wird nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Die Kollegen in Frankfurt nahmen nach eigenen Angaben am Mittwoch im Stadtteil Niederrad einen 62 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer fest, der kurz zuvor 50 Gramm Heroin erhalten hatte. Zeitgleich sei im Stadtteil Griesheim ein 37 Jahre alter mutmaßlicher Zwischenhändler dingfest gemacht worden. In seiner Wohnung haben die Beamten 230 Gramm Kokain, Bargeld und Utensilien zur Herstellung von Crack beschlagnahmt. Die beiden Drogenhändler befinden sich in Untersuchungshaft.